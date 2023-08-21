ФСБ сообщила о задержании руководителя Одесской железной дороги по делу о диверсии
Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по делу о диверсии на железнодорожной станции Херсон, в результате которой было на время прекращено снабжение российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области, передает ТАСС.
Задержанным оказался гражданин Украины 1961 года рождения. По версии следствия, в феврале 2022 г. он спланировал и повредил стрелочные переводы железнодорожной станции Херсон.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации диверсии (ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. Ранее о начале движения поездов с отставанием из-за поджога релейных шкафов сообщалось 21 августа. Тогда в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что двое неизвестных подожгли релейные шкафы на станции Солнечная.