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ФСБ сообщила о задержании руководителя Одесской железной дороги по делу о диверсии

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по делу о диверсии на железнодорожной станции Херсон, в результате которой было на время прекращено снабжение российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области, передает ТАСС.

Задержанным оказался гражданин Украины 1961 года рождения. По версии следствия, в феврале 2022 г. он спланировал и повредил стрелочные переводы железнодорожной станции Херсон. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту организации диверсии (ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. 

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. Ранее о начале движения поездов с отставанием из-за поджога релейных шкафов сообщалось 21 августа. Тогда в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что двое неизвестных подожгли релейные шкафы на станции Солнечная.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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