ФСБ сообщила о задержании руководителя Одесской железной дороги по делу о диверсии

Сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги по делу о диверсии на железнодорожной станции Херсон, в результате которой было на время прекращено снабжение российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области, передает ТАСС.