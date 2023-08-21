МЖД сообщила о задержках поездов из-за поджога релейного шкафа на станции Солнечная
Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Московской железной дороги (МЖД), поезда в обе стороны следуют с отставанием. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.
«В настоящее время поезда Киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика. Причина – поджог релейного шкафа на станции Солнечная. На месте работает бригада железнодорожников», – говорится в сообщении.
В МЖД напомнили об уголовной ответственности за подобные правонарушения. Там также призвали сообщать полиции или в РЖД о подозрительных действиях или лицах на объектах железной дороги.
«РИА Новости» со ссылкой на МЖД пишет, что инцидент произошел в 06:00
Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В ночь с 28 на 29 июля неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Очаково МЖД. Возгорание на движение поездов не повлияло.
23 июня возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. Подозреваемые были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Позднее его переквалифицировали на ст. 281 УК РФ (диверсия).
В июне Национальный антитеррористический комитет сообщил о предотвращении 28 диверсий и терактов на объектах транспорта с февраля 2022 г.