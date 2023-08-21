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МЖД сообщила о задержках поездов из-за поджога релейного шкафа на станции Солнечная

Ведомости

Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Московской железной дороги (МЖД), поезда в обе стороны следуют с отставанием. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

«В настоящее время поезда Киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика. Причина – поджог релейного шкафа на станции Солнечная. На месте работает бригада железнодорожников», – говорится в сообщении.

В МЖД напомнили об уголовной ответственности за подобные правонарушения. Там также призвали сообщать полиции или в РЖД о подозрительных действиях или лицах на объектах железной дороги.

«РИА Новости» со ссылкой на МЖД пишет, что инцидент произошел в 06:00

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В ночь с 28 на 29 июля неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Очаково МЖД. Возгорание на движение поездов не повлияло.

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23 июня возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. Подозреваемые были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Позднее его переквалифицировали на ст. 281 УК РФ (диверсия).

В июне Национальный антитеррористический комитет сообщил о предотвращении 28 диверсий и терактов на объектах транспорта с февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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