В Москве задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
В метро задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Центральному федеральном округу.
Возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. По предварительной версии, подозреваемые решили поджечь оборудование за вознаграждение.
В результате оперативных действий сотрудников профильных подразделений МВД и ФСБ личности подозреваемых и их местонахождение были быстро установлены. Их задержали в Москве на станции метро.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Однако следствие рассматривает вопрос о переквалификации дела на ст. 281 УК РФ (диверсия).
Утром 23 июня в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, принадлежит РЖД) сообщили, что на перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. Возгорание было ликвидировано с помощью пожарного поезда, на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине, в некоторых случаях диверсии совершались по заданию украинских спецслужб. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги.