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В Москве задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов

Ведомости

В метро задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Центральному федеральном округу.

Возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. По предварительной версии, подозреваемые решили поджечь оборудование за вознаграждение.

В результате оперативных действий сотрудников профильных подразделений МВД и ФСБ личности подозреваемых и их местонахождение были быстро установлены. Их задержали в Москве на станции метро.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Однако следствие рассматривает вопрос о переквалификации дела на ст. 281 УК РФ (диверсия).

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Утром 23 июня в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, принадлежит РЖД) сообщили, что на перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. Возгорание было ликвидировано с помощью пожарного поезда, на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине, в некоторых случаях диверсии совершались по заданию украинских спецслужб. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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