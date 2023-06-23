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Общество

В Москве подожгли железнодорожное оборудование на перегоне МЦК

Ведомости

На перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, принадлежит РЖД).

«Сегодня ночью на перегоне Ростокино – Владыкино сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование», – говорится в сообщении МЖД.

Уточняется, что возгорание было ликвидировано с помощью пожарного поезда, на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

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Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 

11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. После этого было принято решение о приостановке движения электропоездов между Симферополем и Севастополем. В пресс-службе «Крымской железной дороги» (КЖД) сообщали, что причиной схода грузового поезда с рельсов стало «вмешательство посторонних лиц». В компании уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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