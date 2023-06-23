В Москве подожгли железнодорожное оборудование на перегоне МЦК

11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. После этого было принято решение о приостановке движения электропоездов между Симферополем и Севастополем. В пресс-службе «Крымской железной дороги» (КЖД) сообщали, что причиной схода грузового поезда с рельсов стало «вмешательство посторонних лиц». В компании уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.