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Общество

Неизвестные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве

Ведомости

В прошедшие выходные произошел поджог релейного шкафа недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД), ситуация на движение поездов не повлияла. Об этом сообщает «РИА Новости».

В МЖД уточнили, что вмешательство в работу железнодорожного транспорта произошло в ночь с 28 на 29 июля. Возгорание на движение поездов не повлияло.

После начала спецоперации на Украине случаи вмешательства в работу железной дороги участились. В некоторых случаях диверсии совершались по заданию украинских спецслужб.

23 июня возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. Подозреваемые были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Позднее переквалифицировали его на ст. 281 УК РФ (диверсия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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