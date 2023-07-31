Неизвестные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве
В прошедшие выходные произошел поджог релейного шкафа недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД), ситуация на движение поездов не повлияла. Об этом сообщает «РИА Новости».
В МЖД уточнили, что вмешательство в работу железнодорожного транспорта произошло в ночь с 28 на 29 июля. Возгорание на движение поездов не повлияло.
После начала спецоперации на Украине случаи вмешательства в работу железной дороги участились. В некоторых случаях диверсии совершались по заданию украинских спецслужб.
23 июня возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. Подозреваемые были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Позднее переквалифицировали его на ст. 281 УК РФ (диверсия).