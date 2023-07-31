Неизвестные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве

23 июня возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. Подозреваемые были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Позднее переквалифицировали его на ст. 281 УК РФ (диверсия).