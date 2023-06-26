В Омске арестовали мужчину по делу о поджоге на железной дороге

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине, в некоторых случаях диверсии совершались по заданию украинских спецслужб. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги.