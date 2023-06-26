В Омске арестовали мужчину по делу о поджоге на железной дороге
Центральный районный суд г. Омска арестовал на два месяца местного жителя по делу о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), сообщил Telegram-канал судов Омской области.
Обвиняемый, считает следствие, будучи сторонником террористической организации «Легион "Свобода России" (запрещена в РФ), поджег оборудование, "обеспечивающее безопасность движения железнодорожного транспорта". Сделал он это по указанию неустановленного лица.
«С учетом данных о личности обвиняемого, фактических обстоятельств вменяемых деяний суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 03.08.2023 г.», – говорится в сообщении.
О подобном инциденте ранее сообщал Telegram-канал Shot. По его информации, в ночь на 4 июня неизвестный поджег два релейных шкафа на перегоне Московка — Сыропятское. Возгорание увидел машинист грузового поезда, сообщив об этом в экстренные службы.
На прошлой неделе по статье о диверсии в московском метро были задержаны подозреваемые в поджоге релейных шкафов в Москве. Возгорание произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. По предварительной версии, подозреваемые решили поджечь оборудование за вознаграждение.
Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине, в некоторых случаях диверсии совершались по заданию украинских спецслужб. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги.