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Общество

В Омске арестовали мужчину по делу о поджоге на железной дороге

Ведомости

Центральный районный суд г. Омска арестовал на два месяца местного жителя по делу о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), сообщил Telegram-канал судов Омской области.

Обвиняемый, считает следствие, будучи сторонником террористической организации «Легион "Свобода России" (запрещена в РФ), поджег оборудование, "обеспечивающее безопасность движения железнодорожного транспорта". Сделал он это по указанию неустановленного лица.

«С учетом данных о личности обвиняемого, фактических обстоятельств вменяемых деяний суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 03.08.2023 г.», – говорится в сообщении.

О подобном инциденте ранее сообщал Telegram-канал Shot. По его информации, в ночь на 4 июня неизвестный поджег два релейных шкафа на перегоне Московка — Сыропятское. Возгорание увидел машинист грузового поезда, сообщив об этом в экстренные службы.

На прошлой неделе по статье о диверсии в московском метро были задержаны подозреваемые в поджоге релейных шкафов в Москве. Возгорание произошло в районе станций Москва-Товарная – Павелецкая – Варшавская. По предварительной версии, подозреваемые решили поджечь оборудование за вознаграждение.

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине, в некоторых случаях диверсии совершались по заданию украинских спецслужб. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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