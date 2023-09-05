Путин предложил создать исторический проект про ВОв
Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, собрать артефакты от начала и до конца войны, трофейные документы и продемонстрировать приказы нацистов. Об этом он заявил в ходе заседания российского организационного комитета «Победа».
«Предлагаю подготовить такой проект и по теме Великой Отечественной войны. Собрать артефакты по ключевым событиям: от первых боев на границе до водружения красного знамени Победы над поверженным Берлином. Резонансные приказы ставки и блокадные дневники ленинградцев, акты о капитуляции Германии и Японии. А для глубины восприятия можно разместить и трофейные документы», – сказал он.
Путин также подчеркнул, что необходимо продолжать работу по снятию грифов секретности с расследований преступлений нацистов на территориях, которые находились под контролем ВСУ. Эти документы должны быть доступны для граждан, добавил он.
Путин также отметил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике. «И новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 г. нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит – снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой. Будто и не было Нюрнберга», – добавил он.
По словам главы государства, в последние годы история используется как оружие идеологической борьбы. «Нам необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать удары подобного рода», – подчеркнул Путин. Одним из возможных вариантов мог быть стать национальный центр исторической памяти, о котором неоднократно говорили ветераны и историки.
Российские власти ранее неоднократно обвиняли Запад в попытках переписать историю. В ноябре 2022 г. президент Путин заявил, что такие попытки становятся «все агрессивнее». По его словам, это делается, чтобы «раскачать суверенитет» России. Глава государства добавил, что метод искажения исторических фактов уже был опробован на ряде государств, в том числе и на Украине.