Путин предложил создать исторический проект про ВОв

Путин также отметил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике. «И новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 г. нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит – снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой. Будто и не было Нюрнберга», – добавил он.