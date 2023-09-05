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Путин: необходимо развивать города Дальнего Востока для привлечения специалистов

Ведомости

Власти должны создать достойные жилищные условия и комфортную городскую среду на Дальнем Востоке, чтобы туда хотели приезжать молодые специалисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов – Анадыря, Магадана, Якутска.

«Наша задача – с использованием современных строительных материалов и технологий, передовых градостроительных решений создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду, чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей, чтобы в эти районы, в эти регионы приезжали молодые специалисты», – сказал президент.

Важной задачей остается формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке страны, в частности, строительство моста через реку Лену в районе Якутска и реконструкция федеральной автодороги «Колыма», отметил Путин. К другим приоритетам глава государства отнес обеспечение доступными продовольственными товарами, поддержку местных производителей, а также повышение доступности и качества услуг социальной сферы.

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О запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов было объявлено на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 г. Проект охватывает все административные центры субъектов РФ и города, где живет более 50 000 человек, а также Тынду и Северобайкальск. Мастер-планы развития городов должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, подчеркивал ранее Путин.

Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Основной задачей ВЭФа было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.

В этом году ВЭФ состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Как сообщил 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пленарная сессия ВЭФа состоится 12 сентября, окончательные нюансы программы пока согласовываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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