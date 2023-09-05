Путин: необходимо развивать города Дальнего Востока для привлечения специалистов

О запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов было объявлено на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 г. Проект охватывает все административные центры субъектов РФ и города, где живет более 50 000 человек, а также Тынду и Северобайкальск. Мастер-планы развития городов должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, подчеркивал ранее Путин.