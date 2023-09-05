Путин: необходимо развивать города Дальнего Востока для привлечения специалистов
Власти должны создать достойные жилищные условия и комфортную городскую среду на Дальнем Востоке, чтобы туда хотели приезжать молодые специалисты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов – Анадыря, Магадана, Якутска.
«Наша задача – с использованием современных строительных материалов и технологий, передовых градостроительных решений создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду, чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей, чтобы в эти районы, в эти регионы приезжали молодые специалисты», – сказал президент.
Важной задачей остается формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке страны, в частности, строительство моста через реку Лену в районе Якутска и реконструкция федеральной автодороги «Колыма», отметил Путин. К другим приоритетам глава государства отнес обеспечение доступными продовольственными товарами, поддержку местных производителей, а также повышение доступности и качества услуг социальной сферы.
О запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов было объявлено на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 г. Проект охватывает все административные центры субъектов РФ и города, где живет более 50 000 человек, а также Тынду и Северобайкальск. Мастер-планы развития городов должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, подчеркивал ранее Путин.
Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Основной задачей ВЭФа было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.