Путин призвал развивать дорожную инфраструктуру в Магадане, Якутске и Анадыре
Необходимо уделить внимание созданию современной транспортной инфраструктуры в Магадане, Якутске и Анадыре. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
«Очевидно, что при подготовке мероприятий мастер-планов для Магаданской, Якутской и Анадырской агломераций ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию надежного дорожного, воздушного, водного сообщения – как с другими населенными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией», – сказал президент.
Глава государства назвал важнейшей задачей «формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России». Речь идет о строительстве моста через реку Лену в районе Якутска. Также планируется реконструкция федеральной автодороги «Колыма» и строительство моста через реку Алдан.
Глава Якутии Айсен Николаев оценил стоимость моста через Лену более чем в 130 млрд руб. Он попросил Путина поручить правительству определить источники финансирования из федерального бюджета в размере «не менее 65 млрд руб., или не менее 50% от объема инвестиций». Николаев также обратился к президенту с просьбой выделить республике бюджетный кредит на 25 млрд руб. для обеспечения региональной части финансирования.
Необходимость строительства моста через Лену обсуждается с конца прошлого века. В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет по строительству моста через Лену с «Восьмой концессионной компанией» (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании «РТ – развитие бизнеса», входящей в «Ростех»). Стоимость строительства тогда оценивалась в 83,3 млрд руб. Однако в 2022 г. стало известно, что стоимость может составить почти 176 млрд руб. – проект с такими параметрами на госэкспертизу направило правительство Якутии.
В июле 2023 г. Путин пообещал, что мост через Лену будет построен. Николаев ранее говорил, что мост планируется построить до конца 2027 г. Объект должен проходить от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай в Мегино-Кангаласском районе. Мост позволит создать транспортно-логистический узел, который соединит несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также дороги «Вилюй», «Лена» и «Колыма».