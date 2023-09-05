Путин призвал развивать дорожную инфраструктуру в Магадане, Якутске и Анадыре

Необходимость строительства моста через Лену обсуждается с конца прошлого века. В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет по строительству моста через Лену с «Восьмой концессионной компанией» (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании «РТ – развитие бизнеса», входящей в «Ростех»). Стоимость строительства тогда оценивалась в 83,3 млрд руб. Однако в 2022 г. стало известно, что стоимость может составить почти 176 млрд руб. – проект с такими параметрами на госэкспертизу направило правительство Якутии.