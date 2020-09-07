Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через Лену

В середине июля вице-премьер Марат Хуснуллин после встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым поручил правительству республики и Минтрансу проработать вопрос об ускорении строительства моста, чтобы сдать его в 2024 г. вместо 2025 г., как запланировано. Однако вопрос, выделять ли из федерального бюджета средства на эту стройку, в правительстве пока не решен, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, участвовавший в обсуждении проекта, и два участника совещаний на эту тему.