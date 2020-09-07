Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через Лену

Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через ЛенуХотя мост остро необходим и чиновники заявляли об ускорении стройки
В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет о строительстве моста через Лену с «Восьмой концессионной компанией» (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании «РТ – развитие бизнеса», входящей в «Ростех»). Оценочная стоимость строительства – 83,3 млрд руб., из которых 29 млрд руб. привлекает концессионер (эти деньги будут постепенно возвращаться из республиканского бюджета с доходностью), 6,4 млрд руб. должна предоставить Якутия, а 47,9 млрд руб. – федеральный бюджет. С этой частью финансирования, как выяснили «Ведомости», как раз и возникла проблема.
В середине июля вице-премьер Марат Хуснуллин после встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым поручил правительству республики и Минтрансу проработать вопрос об ускорении строительства моста, чтобы сдать его в 2024 г. вместо 2025 г., как запланировано. Однако вопрос, выделять ли из федерального бюджета средства на эту стройку, в правительстве пока не решен, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, участвовавший в обсуждении проекта, и два участника совещаний на эту тему.