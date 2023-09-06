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Общество

Россия и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в области кинопроизводства

Ведомости

Россия и Израиль подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Любимова отметила, что инициатором соглашения в 2009 г. выступил Израиль, переговорный процесс длился почти 15 лет. Теперь страны смогут обмениваться опытом, создавать совместные проекты и работать с киноархивами.

Министр культуры также ожидает участия израильских кинематографистов в конкурсных программах российских международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях. Кроме того, Минкульт собирается расширить прокатные возможности российско-израильских фильмов.

Иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России после введения санкций. Российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2022 г. сборы упали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) относительно предыдущего года. 25 августа 2023 г. Минкульт сообщил, что российская киноиндустрия адаптировалось к работе в условиях санкций: на российские фильмы приходится 72% сборов кинопроката. С начала 2023 г. киносборы на 4% превысили показатели аналогичного периода 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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