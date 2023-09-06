Россия и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в области кинопроизводства

Иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России после введения санкций. Российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2022 г. сборы упали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) относительно предыдущего года. 25 августа 2023 г. Минкульт сообщил, что российская киноиндустрия адаптировалось к работе в условиях санкций: на российские фильмы приходится 72% сборов кинопроката. С начала 2023 г. киносборы на 4% превысили показатели аналогичного периода 2021 г.