Россия и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в области кинопроизводства
Россия и Израиль подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Любимова отметила, что инициатором соглашения в 2009 г. выступил Израиль, переговорный процесс длился почти 15 лет. Теперь страны смогут обмениваться опытом, создавать совместные проекты и работать с киноархивами.
Министр культуры также ожидает участия израильских кинематографистов в конкурсных программах российских международных кинофестивалей и в публичных дискуссиях. Кроме того, Минкульт собирается расширить прокатные возможности российско-израильских фильмов.
Иностранные кинокомпании отказались от проката новых фильмов в России после введения санкций. Российский рынок покинули Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. В 2022 г. сборы упали на 41,9% (до 23,7 млрд руб.) относительно предыдущего года. 25 августа 2023 г. Минкульт сообщил, что российская киноиндустрия адаптировалось к работе в условиях санкций: на российские фильмы приходится 72% сборов кинопроката. С начала 2023 г. киносборы на 4% превысили показатели аналогичного периода 2021 г.