В Москве открыли станцию метро «Аэропорт «Внуково»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке Рассказовка – Аэропорт «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена. Впервые в России метро протянулось до аэропорта, отметил в своем Telegram-канале Собянин.
«Сегодня запускаем последние две – "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны – 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», – сказал он (цитата по ТАСС).
Собянин заявил, что Солнцевская ветка стала одной из самых протяженных линий метро в Москве. В частности, на ней было построено 14 новых станций. Он добавил, что ветка пересекается с Большой кольцевой линией метро и Московским центральным кольцом.
Также, продолжил Собянин, на этой неделе будет запущено движение по МЦД-4, который будет проходить через станцию «Внуково» – в двух автобусных остановках от «Аэропорта «Внуково».
По словам Собянина, благодаря продлению Солнцевской линии до «Внуково» сотни тысяч москвичей «смогут экономить на дороге до часа в день». Кроме того, новые станции позволят разгрузить прилегающие Киевское (до 5%) и Боровское шоссе (до 12%), а также станции «Рассказовка» (до 25%) и «Саларьево» (до 15%).
Решение о строительстве станции метро во «Внуково» и продлении желтой линии было принято в 2017 г. Протяженность участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт «Внуково» составляет 5,2 км. Ожидается, что конечной станцией будут пользоваться более 22 000 пассажиров в сутки.