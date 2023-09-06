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Общество

В Москве открыли станцию метро «Аэропорт «Внуково»

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке Рассказовка – Аэропорт «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена. Впервые в России метро протянулось до аэропорта, отметил в своем Telegram-канале Собянин.

«Сегодня запускаем последние две – "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны – 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Собянин заявил, что Солнцевская ветка стала одной из самых протяженных линий метро в Москве. В частности, на ней было построено 14 новых станций. Он добавил, что ветка пересекается с Большой кольцевой линией метро и Московским центральным кольцом. 

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Также, продолжил Собянин, на этой неделе будет запущено движение по МЦД-4, который будет проходить через станцию «Внуково» – в двух автобусных остановках от «Аэропорта «Внуково».

По словам Собянина, благодаря продлению Солнцевской линии до «Внуково» сотни тысяч москвичей «смогут экономить на дороге до часа в день». Кроме того, новые станции позволят разгрузить прилегающие Киевское (до 5%) и Боровское шоссе (до 12%), а также станции «Рассказовка» (до 25%) и «Саларьево» (до 15%).

Позже в пресс-службе «Аэроэкспресса» сообщили, что поезда продолжат ходить во «Внуково» по прежнему графику. В начале августа компания сообщала «РИА Новостям», что планирует сократить интервал отправления поездов до 30 минут с нынешних 60.

Решение о строительстве станции метро во «Внуково» и продлении желтой линии было принято в 2017 г. Протяженность участка с двумя новыми станциями «Пыхтино» и «Аэропорт «Внуково» составляет 5,2 км. Ожидается, что конечной станцией будут пользоваться более 22 000 пассажиров в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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