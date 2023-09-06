В Москве открыли станцию метро «Аэропорт «Внуково»

По словам Собянина, благодаря продлению Солнцевской линии до «Внуково» сотни тысяч москвичей «смогут экономить на дороге до часа в день». Кроме того, новые станции позволят разгрузить прилегающие Киевское (до 5%) и Боровское шоссе (до 12%), а также станции «Рассказовка» (до 25%) и «Саларьево» (до 15%).