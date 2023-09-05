Московский метрополитен подал заявку на регистрацию бренда «Взгляд»

Система распознавания лиц для оплаты проезда Face Pay стала доступна на всех ветках московского метро в сентябре 2021 г. В сентябре 2022 г. оплата по FacePay стала доступна на МЦК. Планируется также внедрить этот способ оплаты на МЦД, в «Аэроэкспрессе», наземном и речном транспорте, отмечал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.