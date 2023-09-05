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Московский метрополитен подал заявку на регистрацию бренда «Взгляд»

Ведомости

Московский метрополитен подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Взгляд». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обращение подано 11 августа. Согласно данным Роспатента, бренд покрывает оборудование и системы распознавания лиц, услуги по биометрической идентификации, оплате проезда, переводу денежных средств и «хранению данных или документов в электронных устройствах».

В столичном метро газете объяснили, что заявка подана для «регистрации народного названия биометрического сервиса». Там отметили, что многие пассажиры в обращениях к метро на тему использования системы оплаты проезда с распознаванием лиц говорят, что «оплатили по взгляду» или «проходили по взгляду».

«Коммерсантъ» обратил внимание, что в последнее время московский метрополитен стремится уйти от англоязычного дублирования надписей. В частности, вывески на новых станциях сделаны только на русском языке.

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Система распознавания лиц для оплаты проезда Face Pay стала доступна на всех ветках московского метро в сентябре 2021 г. В сентябре 2022 г. оплата по FacePay стала доступна на МЦК. Планируется также внедрить этот способ оплаты на МЦД, в «Аэроэкспрессе», наземном и речном транспорте, отмечал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В январе 2023 г. москвичи выбрали русскоязычное название системы бесконтактной оплаты проезда Face Pay. 21% жителей столицы проголосовали за вариант «Система биометрической оплаты». Вторым по популярности стало название «Оплати улыбкой» (19%). Еще по 15% набрали варианты «Лицо Москвы» и «Облик». При этом название «Оплата взглядом» понравилось опрошенным меньше всего (14%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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