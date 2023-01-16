В Москве Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»

Система распознавания лиц для оплаты проезда FacePay заработала на всех ветках московского метро в сентябре 2021 г. Сервис работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.