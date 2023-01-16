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В Москве Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»

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Завершилось голосование за название системы бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте FacePay на русском языке. Наибольшее количество голосов набрал вариант «Система биометрической оплаты», свидетельствуют данные портала.

Так, 21% москвичей сделали выбор в пользу названия «Система биометрической оплаты». Второе по популярности стало предложение переименовать FacePay в «Оплати улыбкой» (19%). Еще по 15% набрали названия «Лицо Москвы» и «Облик».

Меньше всего жителям столицы понравилось предложенное название «Оплата взглядом». При этом 15% опрошенных заявили, что решать вопрос о русскоязычном названии FacePay должны специалисты.

В опросе приняли участие 195 485 человек. Голосование шло с 13 декабря. Всего жителям Москвы было предложено пять вариантов нового названия FacePay.

Система распознавания лиц для оплаты проезда FacePay заработала на всех ветках московского метро в сентябре 2021 г. Сервис работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.

В сентябре 2022 г. оплата по FacePay стала доступна на МЦК. Внедрить данный способ оплаты на МЦД и наземном транспорте планируется в 2023 г., отмечал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных