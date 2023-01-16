В Москве Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»
Завершилось голосование за название системы бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте FacePay на русском языке. Наибольшее количество голосов набрал вариант «Система биометрической оплаты», свидетельствуют данные портала.
Так, 21% москвичей сделали выбор в пользу названия «Система биометрической оплаты». Второе по популярности стало предложение переименовать FacePay в «Оплати улыбкой» (19%). Еще по 15% набрали названия «Лицо Москвы» и «Облик».
Меньше всего жителям столицы понравилось предложенное название «Оплата взглядом». При этом 15% опрошенных заявили, что решать вопрос о русскоязычном названии FacePay должны специалисты.
В опросе приняли участие 195 485 человек. Голосование шло с 13 декабря. Всего жителям Москвы было предложено пять вариантов нового названия FacePay.
Система распознавания лиц для оплаты проезда FacePay заработала на всех ветках московского метро в сентябре 2021 г. Сервис работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.
В сентябре 2022 г. оплата по FacePay стала доступна на МЦК. Внедрить данный способ оплаты на МЦД и наземном транспорте планируется в 2023 г., отмечал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «РИА Новости».