Система «оплаты лицом» заработала на всех линиях метро Москвы
Власти Москвы распространили эксперимент с оплатой проезда по Face Pay на все линии метро, говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.
«14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро», — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.
Чтобы поучаствовать в тестировании Face Pay, нужно скачать приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку» и загрузить фотографию своего лица. FacePay работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.
Оплату проезда с помощью распознавания лиц планируется запустить на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Также планируется сделать скидку на проезд пассажирам, которые пользуются таким способом оплаты. С помощью этой системы можно проходить через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер. В ранние часы на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях действуют скидки.