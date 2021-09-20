Система «оплаты лицом» заработала на всех линиях метро Москвы

Чтобы поучаствовать в тестировании Face Pay, нужно скачать приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку» и загрузить фотографию своего лица. FacePay работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.