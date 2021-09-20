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Система «оплаты лицом» заработала на всех линиях метро Москвы

Ведомости

Власти Москвы распространили эксперимент с оплатой проезда по Face Pay на все линии метро, говорится в Telegram-канале дептранса Москвы.

«14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро», — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.

Чтобы поучаствовать в тестировании Face Pay, нужно скачать приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку» и загрузить фотографию своего лица. FacePay работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.

Оплату проезда с помощью распознавания лиц планируется запустить на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Также планируется сделать скидку на проезд пассажирам, которые пользуются таким способом оплаты. С помощью этой системы можно проходить через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер. В ранние часы на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях действуют скидки.

Ранее по теме: Оплату лицом могут ввести в наземном транспорте Москвы, на МЦК и МЦД в 2022 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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