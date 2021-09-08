Оплату лицом могут ввести в наземном транспорте Москвы, на МЦК и МЦД в 2022 году

По его словам, сейчас технологией пользуются более 15 000 пассажиров на четырех линиях метро (Филевская, Арбатско-Покровская, Солнцевская и Калужско-Рижская. — «Ведомости»).



Мэр города Сергей Собянин ранее говорил, что в 15 октября FacePay станет доступен на всех станциях. Ликсутов рассказал, что тестирование технологии сейчас «в самом разгаре»; в метро провели нагрузочное тестирование, когда тестировщики без остановки проходят по FacePay в течение получаса. Сотрудники метро также проходят на станции с помощью этой технологии. По словам Ликсутова, Собянин поручил ввести скидку на проезд для тестировщиков оплаты по лицу, скоро она будет введена.