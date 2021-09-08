Оплату лицом могут ввести в наземном транспорте Москвы, на МЦК и МЦД в 2022 году
Власти Москвы прорабатывают возможность подключения МЦД, МЦК и наземного транспорта к технологии оплаты проезда по лицу FacePay, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мы прорабатываем возможность привязки к Face Pay в следующем году других видов билетов, подключение МЦК и МЦД, наземного транспорта. Также мы сохраним все другие способы оплаты проезда», — приводит слова Ликсутова Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По его словам, сейчас технологией пользуются более 15 000 пассажиров на четырех линиях метро (Филевская, Арбатско-Покровская, Солнцевская и Калужско-Рижская. — «Ведомости»).
Мэр города Сергей Собянин ранее говорил, что в 15 октября FacePay станет доступен на всех станциях. Ликсутов рассказал, что тестирование технологии сейчас «в самом разгаре»; в метро провели нагрузочное тестирование, когда тестировщики без остановки проходят по FacePay в течение получаса. Сотрудники метро также проходят на станции с помощью этой технологии. По словам Ликсутова, Собянин поручил ввести скидку на проезд для тестировщиков оплаты по лицу, скоро она будет введена.
FacePay работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.