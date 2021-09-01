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Собянин назвал дату запуска системы оплаты проезда лицом во всем метро

Ведомости

Система FacePay, позволяющая оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц, заработает на всех станциях московского метро 15 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе II марафона «Новое знание».

«С 15 сентября бы удвоим количество станций. С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите. Мы вас любим, мы вас узнаем», — сказал он.

Собянин уточнил, что на данный момент FacePay работает на трех станциях. По его словам, изначально власти опасались, что люди не захотят отправлять свои фотографии и данные карт в систему, на основе которой работает технология. На самом же деле за несколько недель сведения о себе для прохода в метро с помощью лица направили более 15 000 человек, рассказал мэр.

FacePay работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.

Ранее по теме: Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных