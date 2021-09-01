Собянин назвал дату запуска системы оплаты проезда лицом во всем метро
Система FacePay, позволяющая оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц, заработает на всех станциях московского метро 15 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе II марафона «Новое знание».
«С 15 сентября бы удвоим количество станций. С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите. Мы вас любим, мы вас узнаем», — сказал он.
Собянин уточнил, что на данный момент FacePay работает на трех станциях. По его словам, изначально власти опасались, что люди не захотят отправлять свои фотографии и данные карт в систему, на основе которой работает технология. На самом же деле за несколько недель сведения о себе для прохода в метро с помощью лица направили более 15 000 человек, рассказал мэр.
FacePay работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.