Собянин назвал дату запуска системы оплаты проезда лицом во всем метро

Собянин уточнил, что на данный момент FacePay работает на трех станциях. По его словам, изначально власти опасались, что люди не захотят отправлять свои фотографии и данные карт в систему, на основе которой работает технология. На самом же деле за несколько недель сведения о себе для прохода в метро с помощью лица направили более 15 000 человек, рассказал мэр.