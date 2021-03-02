Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года

Технология будет работать на турникетах и кассах метро. По словам Кичигина, FacePay уже начали тестировать в метро Москвы: участники испытаний 2000 раз успешно прошли через турникеты. Ранее глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на кассах метро планируется запустить оплату с помощью системы распознавания лиц. Также власти города сообщали, что весной 2021 г. на каждой станции метро появится по одному турникету с технологией FacePay. Сейчас система работает на нескольких станциях. Например, на «Проспекте Мира».