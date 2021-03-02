Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года
Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд с помощью технологии распознавания лиц на всех станциях к концу 2021 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замначальника метрополитена Андрея Кичигина.
Технология будет работать на турникетах и кассах метро. По словам Кичигина, FacePay уже начали тестировать в метро Москвы: участники испытаний 2000 раз успешно прошли через турникеты. Ранее глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на кассах метро планируется запустить оплату с помощью системы распознавания лиц. Также власти города сообщали, что весной 2021 г. на каждой станции метро появится по одному турникету с технологией FacePay. Сейчас система работает на нескольких станциях. Например, на «Проспекте Мира».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 февраля проездная карта «Тройка» начала работать в транспорте Подмосковья. Ликсутов также анонсировал виртуальную «Тройку» для приложений-кошельков смартфонов. Сейчас сервис трестируется для Android.