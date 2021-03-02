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Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года

Ведомости

Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд с помощью технологии распознавания лиц на всех станциях к концу 2021 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замначальника метрополитена Андрея Кичигина.

Технология будет работать на турникетах и кассах метро. По словам Кичигина, FacePay уже начали тестировать в метро Москвы: участники испытаний 2000 раз успешно прошли через турникеты. Ранее глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на кассах метро планируется запустить оплату с помощью системы распознавания лиц. Также власти города сообщали, что весной 2021 г. на каждой станции метро появится по одному турникету с технологией FacePay. Сейчас система работает на нескольких станциях. Например, на «Проспекте Мира».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 февраля проездная карта «Тройка» начала работать в транспорте Подмосковья. Ликсутов также анонсировал виртуальную «Тройку» для приложений-кошельков смартфонов. Сейчас сервис трестируется для Android.

Ранее по теме: Карта «Тройка» начала работать в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных