Карта «Тройка» начала работать в Подмосковье
Проездная карта «Тройка» начала работать на городских маршрутах транспорта в Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».
«Теперь карта "Тройка" работает на городских маршрутах МО с фиксированным тарифом — там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу «Кошелёк», — говорится в сообщении. Позднее появится возможность оплачивать «Тройкой» проезд на пригородных зональных маршрутах.
Ранее глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на кассах метро планируется запустить оплату с помощью системы распознавания лиц. Также власти города сообщали, что весной 2021 года на каждой станции метро появится по одному турникету с технологией FacePay.
Ранее жители Москвы и Подмосковья пользовались разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой». Карта «Тройка» используется для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве. По карте «Стрелка» можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках, а также в электричках. Она действует на территории всего региона с февраля 2015 г.