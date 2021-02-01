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Карта «Тройка» начала работать в Подмосковье

Ведомости

Проездная карта «Тройка» начала работать на городских маршрутах транспорта в Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте». 

«Теперь карта "Тройка" работает на городских маршрутах МО с фиксированным тарифом — там, где плата списывается на входе. Оплатить проезд можно по тарифу «Кошелёк», — говорится в сообщении. Позднее появится возможность оплачивать «Тройкой» проезд на пригородных зональных маршрутах. 

Ранее глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что на кассах метро планируется запустить оплату с помощью системы распознавания лиц. Также власти города сообщали, что весной 2021 года на каждой станции метро появится по одному турникету с технологией FacePay.

Ранее жители Москвы и Подмосковья пользовались разными картами – «Тройкой» и «Стрелкой». Карта «Тройка» используется для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта в Москве. По карте «Стрелка» можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках, а также в электричках. Она действует на территории всего региона с февраля 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных