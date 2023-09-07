Росавиация сообщила о штатной работе всех аэропортов Москвы

В пресс-службе «Домодедово» ранее заявили, что ограничивали прилет и вылет лайнеров с 2:33 до 4:15 мск. Согласно данным онлайн-табло, с опозданием в аэропорт прибыли рейсы из Сочи, Архангельска и Еревана. Также на вылет были задержаны самолеты, следующие в Каир, Анталью, Салехард, Сочи, Надым и Сабетту.