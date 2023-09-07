Росавиация сообщила о штатной работе всех аэропортов Москвы
Рано утром ограничения на полеты вводились в аэропортах «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово», сейчас аэропорты работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, передает «РИА Новости».
Там уточнили, что из-за введенных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. «Аэропорты Москвы работают штатно, без особенностей», – подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе «Домодедово» ранее заявили, что ограничивали прилет и вылет лайнеров с 2:33 до 4:15 мск. Согласно данным онлайн-табло, с опозданием в аэропорт прибыли рейсы из Сочи, Архангельска и Еревана. Также на вылет были задержаны самолеты, следующие в Каир, Анталью, Салехард, Сочи, Надым и Сабетту.
Во «Внуково» на вылет задержали рейсы до Бодрума, Еревана, Стамбула и Антальи. С опозданием также приземлились самолеты из Еревана, Стамбула и Бодрума. Рейс из Владикавказа был отмене, следует из данных онлайн-табло.
Ночью 7 сентября в Раменском городском округе Московской области был сбит беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, в результате инцидента разрушений и пострадавших нет. В Минобороны уточнили, что дрон был уничтожен около 3:00 мск.