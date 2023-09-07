Собянин сообщил о пресечении атаки беспилотника на Москву

Согласно данным онлайн-табло на сайте «Домодедово», с опозданием прибыли рейсы из Сочи, Архангельска и Еревана. Также на вылет были задержаны самолеты, следующие в Каир, Анталью, Салехард, Сочи, Надым и Сабетту. Все задержанные рейсы уже вылетели из аэропорта.