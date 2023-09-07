Собянин сообщил о пресечении атаки беспилотника на Москву
Ночью 7 сентября в Раменском городском округе был сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, беспилотник самолетного типа был сбит около 3:00 мск. Помимо дрона, летевшего на Москву, силами ПВО также было уничтожено два беспилотника над территорией Ростовской области, добавили в военном ведомстве.
В пресс-службе аэропорта «Домодедово» сообщили «РИА Новости», что вводили ограничение полетов с 2:33 до 4:15 мск. Часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы, отметили там. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Согласно данным онлайн-табло на сайте «Домодедово», с опозданием прибыли рейсы из Сочи, Архангельска и Еревана. Также на вылет были задержаны самолеты, следующие в Каир, Анталью, Салехард, Сочи, Надым и Сабетту. Все задержанные рейсы уже вылетели из аэропорта.
5 сентября Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотники в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате произошедшего никто не пострадал, но повреждения при падении обломков дрона получил один бытовой объект в Истринском районе.
В тот день в аэропортах Москвы с 2:00 до 7:00 мск задержали более 50 рейсов.