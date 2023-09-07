Газета
Политика

Собянин сообщил о пресечении атаки беспилотника на Москву

Ведомости

Ночью 7 сентября в Раменском городском округе был сбит беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», – написал он в своем Telegram-канале. 

По данным Минобороны, беспилотник самолетного типа был сбит около 3:00 мск. Помимо дрона, летевшего на Москву, силами ПВО также было уничтожено два беспилотника над территорией Ростовской области, добавили в военном ведомстве. 

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» сообщили «РИА Новости», что вводили ограничение полетов с 2:33 до 4:15 мск. Часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы, отметили там. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Согласно данным онлайн-табло на сайте «Домодедово», с опозданием прибыли рейсы из Сочи, Архангельска и Еревана. Также на вылет были задержаны самолеты, следующие в Каир, Анталью, Салехард, Сочи, Надым и Сабетту. Все задержанные рейсы уже вылетели из аэропорта.

5 сентября Собянин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотники в Калужской области, в районе Завидово Тверской области и в Истринском районе Подмосковья. В результате произошедшего никто не пострадал, но повреждения при падении обломков дрона получил один бытовой объект в Истринском районе.

В тот день в аэропортах Москвы с 2:00 до 7:00 мск задержали более 50 рейсов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных