Ассортимент импортных лекарств в аптеках сократился на 20,3%
В январе – июле 2023 г. в российских аптеках продавалось 6400 иностранных лекарств, что на 20,3% меньше относительно того же периода 2022 г. (7700 импортных препаратов). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. В исследовании учитывались данные около 45 000 аптек (по итогам первого полугодия 2023 г. в России насчитывалось более 73 000 аптек).
В DSM Group отметили, что ассортимент импортных лекарств сокращается как минимум с 2020 г. В 2019 г. в российских аптеках продавались 8700 позиций, а уже год спустя – 8400. За прошедшие пять лет ассортимент уменьшился на 36%, заявили аналитики.
Аналитическая компания RNC Pharma утверждает, что сокращение импортного ассортимента за семь месяцев 2023 г. наиболее заметно в категории лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – с 570 годом ранее до 550. При этом в группе лекарств для лечения онкологии, напротив, наблюдается рост – с 233 до 264 позиций.
После публикации материала РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что доля российских лекарств на рынке будет расти. По его словам, увеличение их доли «соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики в целом».
После начала спецоперации на Украине несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили работу в России. Gilead приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки, но приостановили инвестиции или клинические исследования. В марте «Коммерсантъ» узнал, что полностью уйти с российского рынка решила американская фармацевтическая компания Eli Lilly.