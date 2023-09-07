Ассортимент импортных лекарств в аптеках сократился на 20,3%

В январе – июле 2023 г. в российских аптеках продавалось 6400 иностранных лекарств, что на 20,3% меньше относительно того же периода 2022 г. (7700 импортных препаратов). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. В исследовании учитывались данные около 45 000 аптек (по итогам первого полугодия 2023 г. в России насчитывалось более 73 000 аптек).