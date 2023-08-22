Газета
Общество

В Россию перестанут поставлять одно из самых востребованных лекарств от гепатита C

Ведомости

Американский фармпроизводитель MSD прекратит поставлять в Россию один из самых востребованных препаратов при лечении гепатита C – зепатир. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Росздравнадзор. 

В уведомлении MSD заверила, что это решение не отразится на поставках, запланированных на 2024 г. Зепатир является одним из самых востребованных препаратов, используемых при лечении гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. 

Согласно данным компании «Здравресурс», на зепатир приходится около 20% госзакупок. В частности, по итогам 2022 г. его доля составила 19%, государство выделило на закупки препарата около 1,06 млрд руб.

Сейчас аналогов зепатира в России нет. В Минпромторге отметили, что, хотя препарат защищен в России патентом до 2030 г., некоторые российские компании уже начали разработку собственных дженериков. В частности, в апреле 2023 г. разрешение на проведение исследования биоэквивалентности аналога зепатира получила компания «Промомед». Там не назвали сроки выпуска препарата в связи с конфиденциальной информацией по разработкам.

В марте 2022 г. несколько фармпроизводителей, в том числе Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie, приостановили инвестиции или клинические исследования в России. С этого момента MSD начал сокращать свой портфель в России. В частности, он приостановил поставки вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, а также препарата против ВИЧ ралтегравир. В MSD поясняли, что в планах компании – сконцентрироваться на поставках жизненно важных средств и вакцин, у которых нет альтернатив в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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