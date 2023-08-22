В Россию перестанут поставлять одно из самых востребованных лекарств от гепатита C

В марте 2022 г. несколько фармпроизводителей, в том числе Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie, приостановили инвестиции или клинические исследования в России. С этого момента MSD начал сокращать свой портфель в России. В частности, он приостановил поставки вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, а также препарата против ВИЧ ралтегравир. В MSD поясняли, что в планах компании – сконцентрироваться на поставках жизненно важных средств и вакцин, у которых нет альтернатив в России.