В Россию перестанут поставлять одно из самых востребованных лекарств от гепатита C
Американский фармпроизводитель MSD прекратит поставлять в Россию один из самых востребованных препаратов при лечении гепатита C – зепатир. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Росздравнадзор.
В уведомлении MSD заверила, что это решение не отразится на поставках, запланированных на 2024 г. Зепатир является одним из самых востребованных препаратов, используемых при лечении гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых.
Согласно данным компании «Здравресурс», на зепатир приходится около 20% госзакупок. В частности, по итогам 2022 г. его доля составила 19%, государство выделило на закупки препарата около 1,06 млрд руб.
Сейчас аналогов зепатира в России нет. В Минпромторге отметили, что, хотя препарат защищен в России патентом до 2030 г., некоторые российские компании уже начали разработку собственных дженериков. В частности, в апреле 2023 г. разрешение на проведение исследования биоэквивалентности аналога зепатира получила компания «Промомед». Там не назвали сроки выпуска препарата в связи с конфиденциальной информацией по разработкам.
В марте 2022 г. несколько фармпроизводителей, в том числе Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie, приостановили инвестиции или клинические исследования в России. С этого момента MSD начал сокращать свой портфель в России. В частности, он приостановил поставки вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, а также препарата против ВИЧ ралтегравир. В MSD поясняли, что в планах компании – сконцентрироваться на поставках жизненно важных средств и вакцин, у которых нет альтернатив в России.