Умер бывший главред Совинформбюро Энвер Мамедов
Журналист и дипломат, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни, сообщило «РИА Новости».
15 августа Мамедову исполнилось 100 лет. Накануне его представили к Ордену Александра Невского.
Родился в 1923 г. в Баку. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1943 г. был уволен по ранению. В 1944-1945 гг. работал пресс-атташе советского посольства в Италии. Участвовал в Нюрнбергском процессе в составе советской части международного военного трибунала.
До 1956 г. работал в МИД СССР, затем до 1956 г. был главным редактором редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). С 1956 по 1959 г. являлся советником – посланником посольства СССР в Вашингтоне. С 1959 по 1960 г. трудился на посту главного редактора Совинформбюро. В 1961 г. назначен первым заместителем председателя правления Агентства печати «Новости». В 1986–1992 гг. был политобозревателем в агентстве, а затем выступал советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».
Мамедов награждён семью орденами, десятью медалями. В 2022 г. удостоен Благодарности президента России за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.