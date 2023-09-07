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Умер бывший главред Совинформбюро Энвер Мамедов

Ведомости

Журналист и дипломат, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни, сообщило «РИА Новости».

15 августа Мамедову исполнилось 100 лет. Накануне его представили к Ордену Александра Невского.

Родился в 1923 г. в Баку. Участвовал в Великой Отечественной войне, в 1943 г. был уволен по ранению. В 1944-1945 гг. работал пресс-атташе советского посольства в Италии. Участвовал в Нюрнбергском процессе в составе советской части международного военного трибунала.

До 1956 г. работал в МИД СССР, затем до 1956 г. был главным редактором редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). С 1956 по 1959 г. являлся советником – посланником посольства СССР в Вашингтоне. С 1959 по 1960 г. трудился на посту главного редактора Совинформбюро. В 1961 г. назначен первым заместителем председателя правления Агентства печати «Новости». В 1986–1992 гг. был политобозревателем в агентстве, а затем выступал советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».

Мамедов награждён семью орденами, десятью медалями. В 2022 г. удостоен Благодарности президента России за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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