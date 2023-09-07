Умер бывший главред Совинформбюро Энвер Мамедов

До 1956 г. работал в МИД СССР, затем до 1956 г. был главным редактором редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). С 1956 по 1959 г. являлся советником – посланником посольства СССР в Вашингтоне. С 1959 по 1960 г. трудился на посту главного редактора Совинформбюро. В 1961 г. назначен первым заместителем председателя правления Агентства печати «Новости». В 1986–1992 гг. был политобозревателем в агентстве, а затем выступал советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».