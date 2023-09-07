Минцифры разработало портал «Я в России» для жителей новых регионов

4 сентября стало известно, что через личный кабинет на портале госуслуг граждане России смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Там же можно будет получить доступ к сведениям о согласиях на обработку биометрии.