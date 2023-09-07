Минцифры разработало портал «Я в России» для жителей новых регионов
Минцифры разработало портал «Я в России» для предоставлению госуслуг жителям новых регионов, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на ВКС с врио глав новых регионов.
В разработке портала участвовали Минтруд, Минпросвещения, Минздрав, Минфин, МВД, ФНС, МЧС. Проект планируется дополнительно адаптировать с учетом особенностей каждого региона пояснил Медведев.
Портал «Я в России» предложили создать на заседании Генсовета «Единой России» 31 мая 2023 г. Он призван в формате «одного окна» обеспечить жителям новых регионов доступ ко всем мерам социальной поддержки, помочь решить проблемы с оформлением документов, трудоустройством, поступлением в вузы.
4 сентября стало известно, что через личный кабинет на портале госуслуг граждане России смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Там же можно будет получить доступ к сведениям о согласиях на обработку биометрии.