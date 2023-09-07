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Минцифры разработало портал «Я в России» для жителей новых регионов

Ведомости

Минцифры разработало портал «Я в России» для предоставлению госуслуг жителям новых регионов, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на ВКС с врио глав новых регионов.

В разработке портала участвовали Минтруд, Минпросвещения, Минздрав, Минфин, МВД, ФНС, МЧС. Проект планируется дополнительно адаптировать с учетом особенностей каждого региона пояснил Медведев.

Портал «Я в России» предложили создать на заседании Генсовета «Единой России» 31 мая 2023 г. Он призван в формате «одного окна» обеспечить жителям новых регионов доступ ко всем мерам социальной поддержки, помочь решить проблемы с оформлением документов, трудоустройством, поступлением в вузы.

4 сентября стало известно, что через личный кабинет на портале госуслуг граждане России смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Там же можно будет получить доступ к сведениям о согласиях на обработку биометрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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