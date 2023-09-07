На заводе «Салют» в Москве произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:51 мск. Огонь загорелся по адресу: ул. Плеханова, 6к1. В этом здании расположен завод «Салют». К 14:15 мск пожар удалось локализовать на площади 6 кв. м. Спустя три минуты огонь был полностью потушен.