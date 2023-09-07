На заводе «Салют» в Москве произошел пожар
В Москве загорелось здание научно-производственного предприятия «Салют». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:51 мск. Огонь загорелся по адресу: ул. Плеханова, 6к1. В этом здании расположен завод «Салют». К 14:15 мск пожар удалось локализовать на площади 6 кв. м. Спустя три минуты огонь был полностью потушен.
В МЧС уточнили, что людей эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал. По данным источника в экстренных службах, очаг возгорания находился в шкафах вентиляционной комнаты.
Согласно данным на сайте «Салюта», предприятие занимается разработкой и внедрением изделий в области корабельной радиолокации России. В частности, завод производит радиолокационные станции, а также оптико-электронные системы управления стрельбой корабельных артиллерийских установок и другого радиолокационного оборудования.