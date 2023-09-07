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На заводе «Салют» в Москве произошел пожар

Ведомости

В Москве загорелось здание научно-производственного предприятия «Салют». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:51 мск. Огонь загорелся по адресу: ул. Плеханова, 6к1. В этом здании расположен завод «Салют». К 14:15 мск пожар удалось локализовать на площади 6 кв. м. Спустя три минуты огонь был полностью потушен. 

В МЧС уточнили, что людей эвакуировали, в результате происшествия никто не пострадал. По данным источника в экстренных службах, очаг возгорания находился в шкафах вентиляционной комнаты.

Согласно данным на сайте «Салюта», предприятие занимается разработкой и внедрением изделий в области корабельной радиолокации России. В частности, завод производит радиолокационные станции, а также оптико-электронные системы управления стрельбой корабельных артиллерийских установок и другого радиолокационного оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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