МЧС анонсировало совместные учения со странами БРИКС в Кубинке

На 15-м саммите БРИКС в ЮАР Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка поддержали проведение 16-го саммита БРИКС в России в 2024 г. Во время председательства Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти», сообщил президент РФ Владимир Путин.