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Общество

МЧС анонсировало совместные учения со странами БРИКС в Кубинке

Ведомости

МЧС России проведет учения со странами - участницами БРИКС в подмосковной Кубинке в 2024 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента образовательной и научно-технической деятельности ведомства Александра Бондара.

Бондар напомнил, что председательство в БРИКС переходит к России в 2024 г., поэтому все страны БРИКС приглашают поучаствовать не только в деловой, но и в тренировочной программе.

«Это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность – 2024", который пройдет в конце мая – начале июня 2024 г. в подмосковной Кубинке», – сообщил Бондар.

На 15-м саммите БРИКС в ЮАР Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка поддержали проведение 16-го саммита БРИКС в России в 2024 г. Во время председательства Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти», сообщил президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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