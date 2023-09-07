МЧС анонсировало совместные учения со странами БРИКС в Кубинке
МЧС России проведет учения со странами - участницами БРИКС в подмосковной Кубинке в 2024 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента образовательной и научно-технической деятельности ведомства Александра Бондара.
Бондар напомнил, что председательство в БРИКС переходит к России в 2024 г., поэтому все страны БРИКС приглашают поучаствовать не только в деловой, но и в тренировочной программе.
«Это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность – 2024", который пройдет в конце мая – начале июня 2024 г. в подмосковной Кубинке», – сообщил Бондар.
На 15-м саммите БРИКС в ЮАР Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка поддержали проведение 16-го саммита БРИКС в России в 2024 г. Во время председательства Россия будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти», сообщил президент РФ Владимир Путин.