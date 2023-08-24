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Страны БРИКС поддержали проведение следующего саммита в России в 2024 году

Ведомости

Страны БРИКС поддержали проведение 16-го саммита объединения в России в 2024 г. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам 15-го саммита в ЮАР.

«Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выражают полную поддержку России в председательстве в БРИКС в 2024 г. и проведении 16-го саммита БРИКС в Казани», – говорится в документе.

Выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге 23 августа, президент Владимир Путин отметил, что во время председательства России Москва будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти». Проведение саммита запланировано на октябрь. Путин добавил, что конкретные даты саммита будут согласованы.

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Итоговую декларацию страны БРИКС приняли 24 августа. В БРИКС официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Полноценное членство новых стран в организации начнется с 1 января 2024 г.

На пресс-конференции саммита Путин отметил, что страны БРИКС продолжат работу по расширению влияния объединения в мире. При этом он подчеркнул, что согласование декларации 15-го саммита БРИКС шло непросто.

15-й саммит объединения проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Путин принимал участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на площадке Москву представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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