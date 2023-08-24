Страны БРИКС поддержали проведение следующего саммита в России в 2024 году

Выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге 23 августа, президент Владимир Путин отметил, что во время председательства России Москва будет «самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти». Проведение саммита запланировано на октябрь. Путин добавил, что конкретные даты саммита будут согласованы.