Газета
Общество

Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву до 17 сентября

Ведомости

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву с 8 до 17 сентября. Перевозчик уведомил об этом Росавиацию, сообщает ведомство.

Временное прекращение полетов связано с «производственной необходимостью». В Red Sea Airlines добавили, что готовы перенести дату поездки пассажирам, следующим из Москвы, на более позднюю. Также возможен вариант компенсации стоимости билета в полном объеме.

В ближайшее время Росавиация проведет оперативное совещание, чтобы решить вопрос с перевозками российских туристов, у которых запланирована поездка в Шарм-эль-Шейх и из него. Там добавили, что пассажирами Red Sea Airlines являются клиенты «Интуриста», и посоветовали обращаться за информацией к туроператору.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

7 сентября Росавиация сообщила о задержке рейса Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву почти на двое суток. Причиной стала неисправность самолета авиакомпании. В ведомстве уточнили, что в парке авиаперевозчика имеется всего два лайнера.

Туристы, ожидающие вылета из Египта, были размещены в гостиницах за счет перевозчика. Россиянам, следующим из Москвы, также предложили заселиться в гостиницу. В Росавиации взяли ситуацию на особый контроль.

Рейс из Шарм-эль-Шейха приземлился в «Шереметьево» 7 сентября в 12:38 мск, следует из данных онлайн-табло. В Росавиации отмечали, что этим же самолетом в Египет будут доставлены туристы, следующие из России. Из данных на сайте аэропорта следует, что рейс приземлился в Шарм-эль-Шейхе в тот же день в 20:48 мск.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных