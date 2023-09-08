Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву до 17 сентября

Рейс из Шарм-эль-Шейха приземлился в «Шереметьево» 7 сентября в 12:38 мск, следует из данных онлайн-табло. В Росавиации отмечали, что этим же самолетом в Египет будут доставлены туристы, следующие из России. Из данных на сайте аэропорта следует, что рейс приземлился в Шарм-эль-Шейхе в тот же день в 20:48 мск.