Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву до 17 сентября
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостанавливает полеты в Москву с 8 до 17 сентября. Перевозчик уведомил об этом Росавиацию, сообщает ведомство.
Временное прекращение полетов связано с «производственной необходимостью». В Red Sea Airlines добавили, что готовы перенести дату поездки пассажирам, следующим из Москвы, на более позднюю. Также возможен вариант компенсации стоимости билета в полном объеме.
В ближайшее время Росавиация проведет оперативное совещание, чтобы решить вопрос с перевозками российских туристов, у которых запланирована поездка в Шарм-эль-Шейх и из него. Там добавили, что пассажирами Red Sea Airlines являются клиенты «Интуриста», и посоветовали обращаться за информацией к туроператору.
7 сентября Росавиация сообщила о задержке рейса Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву почти на двое суток. Причиной стала неисправность самолета авиакомпании. В ведомстве уточнили, что в парке авиаперевозчика имеется всего два лайнера.
Туристы, ожидающие вылета из Египта, были размещены в гостиницах за счет перевозчика. Россиянам, следующим из Москвы, также предложили заселиться в гостиницу. В Росавиации взяли ситуацию на особый контроль.
Рейс из Шарм-эль-Шейха приземлился в «Шереметьево» 7 сентября в 12:38 мск, следует из данных онлайн-табло. В Росавиации отмечали, что этим же самолетом в Египет будут доставлены туристы, следующие из России. Из данных на сайте аэропорта следует, что рейс приземлился в Шарм-эль-Шейхе в тот же день в 20:48 мск.