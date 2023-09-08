Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя продали за 11 млн рублей

«Вечера на хуторе близ Диканьки» были изданы впервые в Санкт-Петербурге: первую часть повестей опубликовали в сентябре 1831 г., а вторая появилась в марте 1832 г. Обе части были напечатанными в 12-ю долю листа. Затем в 1836 г. они были напечатаны новым изданием в 8-ю долю листа.