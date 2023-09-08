Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя продали за 11 млн рублей
Первое прижизненное издание Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасечником Рудым Паньком» продано на аукционе «Литфонда» за 11 млн руб. при начальной цене в 7 млн руб., следует из результатов торгов.
В описании к лоту уточняется, что рассказы в «очень хорошей сохранности», имеют небольшие пятна, на нахзацах есть экслибрисы Лидии Николаевны Бронзерт.
«Вечера на хуторе близ Диканьки» были изданы впервые в Санкт-Петербурге: первую часть повестей опубликовали в сентябре 1831 г., а вторая появилась в марте 1832 г. Обе части были напечатанными в 12-ю долю листа. Затем в 1836 г. они были напечатаны новым изданием в 8-ю долю листа.
Как заявляли в «Литфонде», рассказы Гоголя возглавляют «топ раритетов». Оба издания гоголевских «Вечеров» «усердно читались и «зачитывались», и со временем они исчезли из обращения, что и сделало их библиографической редкостью.
Помимо произведений Гоголя «Литфонд» выставил на аукцион другие редкие книги, а также уникальные рукописи, автографы и фотографии. В их числе изданный в 1847 г. роман Федора Достоевского «Бедные люди» – первое оригинальное печатное произведение писателя. Это издание представляет коллекционную ценность музейного уровня. При начальной цене в 2,8 млн руб. лот ушел за 5,5 млн руб.