Маск заявил, что США управляет контролирующий телесуфлер Байдена

28 августа Маккарти сообщил, что у республиканцев есть достаточное количество информации, которое позволит инициировать процедуру импичмента. Politico писало, что республиканцы подозревают Байдена и его сына в причастности к коррупционным схемам на Украине. Соратники экс-президента Дональда Трампа заявляют, что Хантер мог быть причастен к коррупционным схемам украинского нефтегазового холдинга Burisma, где он был членом совета директоров.