Маск заявил, что США управляет контролирующий телесуфлер Байдена
Человек, который «управляет телесуфлером» действующего президента США Джо Байдена, является настоящим главой государства. Такое мнение высказал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в социальной сети X (бывший Twitter).
«Настоящий президент тот, кто управляет телесуфлером», — написал Маск.
Так бизнесмен отреагировал на дискуссии по импичменту президента США среди республиканцев. В конце июля спикер палаты представителей США Кевин Маккарти предлагал инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена для дальнейшего расследования обвинений в коррупции, связанных с ним и его сыном Хантером.
28 августа Маккарти сообщил, что у республиканцев есть достаточное количество информации, которое позволит инициировать процедуру импичмента. Politico писало, что республиканцы подозревают Байдена и его сына в причастности к коррупционным схемам на Украине. Соратники экс-президента Дональда Трампа заявляют, что Хантер мог быть причастен к коррупционным схемам украинского нефтегазового холдинга Burisma, где он был членом совета директоров.
Для Хантера Байдена это не первые обвинения. Ранее против него были выдвинуты федеральные обвинения по итогам расследования прокурора Дэвида Вайса из штата Делавэр. Речь шла о якобы полученными им налогооблагаемыми доходами в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017–2018 гг.