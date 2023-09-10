Памфилова призвала «выжечь» принуждение к голосованию на выборах президента

«К выборам президента мы должны выжечь это каленым огнем! Вы знаете, как люди сейчас относятся к элементам принуждения. Не просто с раздражением. Мы получаем обратно противоположный результат. Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются», — сказала она в информцентре ЦИК.