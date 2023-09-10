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Общество

Памфилова призвала «выжечь» принуждение к голосованию на выборах президента

Ведомости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о необходимости побороть практику административного принуждения людей к голосованию к выборам президента РФ в марте 2024 г.

«К выборам президента мы должны выжечь это каленым огнем! Вы знаете, как люди сейчас относятся к элементам принуждения. Не просто с раздражением. Мы получаем обратно противоположный результат. Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются», — сказала она в информцентре ЦИК.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.

Памфилова ранее рассказывала о случаях давления на избирателей в ходе выборов прошлых лет. Так, в сентябре 2020 г. ЦИК получил 11 жалоб на принуждение к голосованию за определенного кандидата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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