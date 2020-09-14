Памфилова оценила чистоту прошедших выборов

Большинство из поступивших сообщений связано с выборами на муниципальном уровне, подчеркнула она. Кроме этого, по словам Памфиловой, ЦИК получил 11 жалоб на принуждение к голосованию за определенного кандидата. «По вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения: из Челябинской области одно и из Тамбовской области одно. При этом на принуждение к голосованию за определенного кандидата из списка кандидатов пожаловались 11 избирателей», — отметила она.