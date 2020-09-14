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Памфилова оценила чистоту прошедших выборов

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На прошедших выборах в России серьезных нарушений зафиксировано меньше, чем когда бы то ни было, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«По предварительным итогам, каких-то серьезных нарушений было просто минимальное количество, чем когда бы то ни было. Кампания прошла спокойно, чисто, очень достойно», – сказала Памфилова в информационном центре ЦИК России.

«На данный момент в ЦИК России поступило 1301 письменное обращение различных участников избирательного процесса. При этом за аналогичный период на выборах в Единый день голосования в прошлом году было зафиксировано почти в два раза больше — 2495»,- сообщила Памфилова.

Большинство из поступивших сообщений связано с выборами на муниципальном уровне, подчеркнула она. Кроме этого, по словам Памфиловой, ЦИК получил 11 жалоб на принуждение к голосованию за определенного кандидата. «По вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения: из Челябинской области одно и из Тамбовской области одно. При этом на принуждение к голосованию за определенного кандидата из списка кандидатов пожаловались 11 избирателей», — отметила она.

Различные выборы состоялись в России в период с 11 по 13 сентября. В 18 субъектах России прошли выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Республике Татарстан состоялись дополнительные выборы депутатов в Госдуму. Еще в двух субъектах – Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах – назначение глав состоялось через голосование в парламенте.

В ряде российских регионов прошли выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах – выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхове Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных