Путин назвал российский закон об иноагентах более либеральным, чем на Западе

Путин при этом отметил, что в законе об иноагентах есть «много нюансов» правозащитники неоднократно на это указывали. «Много нюансов, связанных с тем что, под этот закон подпадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются. Они занимают там экологией, еще чем-то. Ну да, мы вносим коррективы», – сказал глава государства.