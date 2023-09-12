Путин назвал российский закон об иноагентах более либеральным, чем на Западе
Президент Владимир Путин назвал закон об иностранных агентах в России «более либеральным» в сравнении с аналогичным законом в США.
«Мы вообще никого не гребем. Этот закон действует с 1937 г. в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный», – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Он пояснил, что иноагент в РФ – это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства, а закон «даже не запрещает ему даже заниматься этой деятельностью», а только требует раскрытия источников финансирования.
Путин при этом отметил, что в законе об иноагентах есть «много нюансов» правозащитники неоднократно на это указывали. «Много нюансов, связанных с тем что, под этот закон подпадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются. Они занимают там экологией, еще чем-то. Ну да, мы вносим коррективы», – сказал глава государства.
Президент также уточнил, что из статуса иноагента можно выйти и отметил, что такие прецеденты уже есть и были приняты после решения суда.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса.
24 июля президент подписал законы, усиливающие контроль за исполнением законодательства об иноагентах. В частности, Минюст сможет контролировать исполнение закона не только самими иноагентами, но и теми, кто взаимодействует с такими гражданами, – они не должны будут помогать иноагентам обходить ограничения. Помимо этого закон лишает иноагентов возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.