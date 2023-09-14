Госкомиссия утвердила экипажи «Союза МС-24»

Межправительственная комиссия «Роскосмоса» определила составы 70-й и 71-й экспедиций на Международную космическую станцию (МКС) 29 мая. Дайсон будет находиться на МКС вместе с Кононенко и Чубом до сентября 2024 г. Затем космонавты вернутся на Землю на «Союзе МС-25».Таким образом, Кононенко может стать первым в истории человеком, пробывшим в космосе более 1000 суток.