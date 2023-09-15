Газета
Общество

Суд приговорил россиянина к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракет

Ведомости

Тверской областной суд назначил россиянину Сергею Кабанову 12 лет и шесть месяцев колонии строгого режима по делу о контрабанде изделий для ракетной техники в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Кабанова признали виновным в госизмене. Согласно ст. 275 УК РФ, ему грозило пожизненное лишение свободы.

По данным ФСБ, россиянин отправил изделия для ракетной техники Вооруженных сил РФ компании Victory Procurement Services, подконтрольной минобороны США. Поставки шли через Латвию. ФСБ отмечает, что Кабанов действовал по заданию спецслужб США.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В июне ФСБ задержала бывших сотрудников ОПК, которые, как утверждается, работали на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ. Регион, в котором задержали злоумышленников, и их количество ФСБ не уточнила.

Против них возбудили дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Злоумышленники находятся под стражей. Им инкриминируют передачу иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые используются при создании вооружений и военной техники для ВКС. Кроме того, по данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных