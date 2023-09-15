Суд приговорил россиянина к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракет

Против них возбудили дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Злоумышленники находятся под стражей. Им инкриминируют передачу иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые используются при создании вооружений и военной техники для ВКС. Кроме того, по данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.