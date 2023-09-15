Суд приговорил россиянина к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракет
Тверской областной суд назначил россиянину Сергею Кабанову 12 лет и шесть месяцев колонии строгого режима по делу о контрабанде изделий для ракетной техники в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
Кабанова признали виновным в госизмене. Согласно ст. 275 УК РФ, ему грозило пожизненное лишение свободы.
По данным ФСБ, россиянин отправил изделия для ракетной техники Вооруженных сил РФ компании Victory Procurement Services, подконтрольной минобороны США. Поставки шли через Латвию. ФСБ отмечает, что Кабанов действовал по заданию спецслужб США.
В июне ФСБ задержала бывших сотрудников ОПК, которые, как утверждается, работали на украинскую разведку. Они являются гражданами РФ. Регион, в котором задержали злоумышленников, и их количество ФСБ не уточнила.
Против них возбудили дело по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Злоумышленники находятся под стражей. Им инкриминируют передачу иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, которые используются при создании вооружений и военной техники для ВКС. Кроме того, по данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.