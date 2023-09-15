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Мосгорсуд оставил в силе арест Григория Мельконьянца

Ведомости

Московский городской суд оставил в силе арест сопредседателя движения «Голос» (признан НКО-иноагентом) Григория Мельконьянца. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

«Постановление Басманного районного суда города Москвы от 18 августа 2023 г. о заключении под стражу сопредседателя движения «Голос» остановлено без изменения, жалобы защитника без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Мельконьянца было возбуждено 17 августа и в тот же день передано в ГСУ Следственного комитета РФ. Мельконьянца задержали в Москве и допросили сначала в качестве подозреваемого, а потом ему было предъявлено обвинение в организации работы нежелательной в России неправительственной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы. 18 августа суд отправил Мельконьянца в СИЗО до 17 октября.

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Сам «Голос» не является нежелательной НПО, но в 2021 г. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations или ENEMO), в которой состоял «Голос», хотя движение приостановило свое членство в ней. Сам Мельконьянц в суде отметил, что единственным подтвержденным фактом со стороны следствия его участия в деятельности ENEMO было взаимодействие с Центральной избирательной комиссией 7 июня 2022 г.

Григорию Мельконьянцу 42 года. Он работает юристом, выступает в СМИ в качестве электорального эксперта и сопредседателя движения «Голос», которое занимается наблюдением за выборами. Движение было основано в 2000 г. и признано иноагентом в 2013 г. В 2016 г. оно было ликвидировано по иску Минюста, но продолжило работу как незарегистрированное лицо. В 2021 г. «Голос» был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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