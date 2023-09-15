Мосгорсуд оставил в силе арест Григория Мельконьянца

Уголовное дело в отношении Мельконьянца было возбуждено 17 августа и в тот же день передано в ГСУ Следственного комитета РФ. Мельконьянца задержали в Москве и допросили сначала в качестве подозреваемого, а потом ему было предъявлено обвинение в организации работы нежелательной в России неправительственной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). По этой статье ему грозит до шести лет лишения свободы. 18 августа суд отправил Мельконьянца в СИЗО до 17 октября.