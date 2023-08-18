Суд отправил в СИЗО Григория Мельконьянца до 17 октября

«Голос» был основан в 2000 г., в 2013 г. был признан иноагентом. В 2016 г. решением Пресненского суда НКО было ликвидировано по иску Минюста. После ликвидации оно продолжило работу как незарегистрированная организация. После уточнения законодательства в 2021 г. «Голос» был признан иноагентом в этом качестве.