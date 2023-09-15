Число безработных россиян уменьшилось на 11 000 человек за неделю

Он также подвел промежуточные итоги по обучению работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса. К 15 сентября в стране заключили более 15 000 договоров о переобучении со 183 заводами в 47 субъектах. Также с начала 2023 г. Минтруд одобрил 130 000 заявок на бесплатное переобучение по нацпроекту «Демография», 48 000 человек уже получили новое образование по этой программе и вышли на работу, отметил Котяков.