Число безработных россиян уменьшилось на 11 000 человек за неделю
Количество зарегистрированных в России безработных за неделю сократилось на 11 000 человек. К 15 сентября их численность составила 473 000 человек, сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.
«Текущая ситуация <...> отличается устойчивым сокращением численности безработных. <...> При этом количество вакантных рабочих мест на портале «Работа России» с начала года возросло почти на 186 000 и составляет около 1,8 млн предложений», – уточнила вице-премьер.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил на заседании, что уже 39 000 человек в России удалось трудоустроить по программе субсидирования найма. Службы занятости в рамках этой меры поддержки выдали россиянам более 88 000 направлений на работу.
Он также подвел промежуточные итоги по обучению работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса. К 15 сентября в стране заключили более 15 000 договоров о переобучении со 183 заводами в 47 субъектах. Также с начала 2023 г. Минтруд одобрил 130 000 заявок на бесплатное переобучение по нацпроекту «Демография», 48 000 человек уже получили новое образование по этой программе и вышли на работу, отметил Котяков.
Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявил, что уровень безработицы в России сейчас является аномально низким. По его словам, действующий показатель в районе 3% негативно влияет на экономику страны. Рынок труда испытывает количественный и качественный дефицит кадров и это «серьезный системный вызов», добавил глава Минэкономразвития.
Похожую точку зрения выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 сентября. Она заявила, что ситуация на рынке труда в России является напряженной и низкая доступность трудовых ресурсов сдерживает экономический рост страны. По ее данным, особенно сложная обстановка сложилась в сферах металлургии, машиностроения и химической промышленности.