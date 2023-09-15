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Общество

Число безработных россиян уменьшилось на 11 000 человек за неделю

Ведомости

Количество зарегистрированных в России безработных за неделю сократилось на 11 000 человек. К 15 сентября их численность составила 473 000 человек, сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

«Текущая ситуация <...> отличается устойчивым сокращением численности безработных. <...> При этом количество вакантных рабочих мест на портале «Работа России» с начала года возросло почти на 186 000 и составляет около 1,8 млн предложений», – уточнила вице-премьер.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил на заседании, что уже 39 000 человек в России удалось трудоустроить по программе субсидирования найма. Службы занятости в рамках этой меры поддержки выдали россиянам более 88 000 направлений на работу.

Он также подвел промежуточные итоги по обучению работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса. К 15 сентября в стране заключили более 15 000 договоров о переобучении со 183 заводами в 47 субъектах. Также с начала 2023 г. Минтруд одобрил 130 000 заявок на бесплатное переобучение по нацпроекту «Демография», 48 000 человек уже получили новое образование по этой программе и вышли на работу, отметил Котяков.

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Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявил, что уровень безработицы в России сейчас является аномально низким. По его словам, действующий показатель в районе 3% негативно влияет на экономику страны. Рынок труда испытывает количественный и качественный дефицит кадров и это «серьезный системный вызов», добавил глава Минэкономразвития.

Похожую точку зрения выразила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 15 сентября. Она заявила, что ситуация на рынке труда в России является напряженной и низкая доступность трудовых ресурсов сдерживает экономический рост страны. По ее данным, особенно сложная обстановка сложилась в сферах металлургии, машиностроения и химической промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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