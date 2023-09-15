«Союз МС-24» вывели на околоземную орбиту

Ожидается, что Кононенко и Чуб возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-25» в сентябре 2024 г., О’Хара – на корабле «Союз МС-24» в марте 2024 г. Кононенко может стать первым в истории человеком, пробывшим в космосе более 1000 суток.