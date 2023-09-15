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«Союз МС-24» вывели на околоземную орбиту

Ведомости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала на МКС с космодрома Байконур, сообщил «Роскосмос».

«Союз МС-24» вышел на заданную орбиту. Отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Пристыковка «Союза МС-24» к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента МКС намечена на 21:44.

В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. На МКС корабль ждут космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Константин Борисов, астронавты NASA Франциско Рубио и Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Кораблю предстоит доставить на МКС около 120 кг грузов, в том числе фото- и видеоаппаратуру, сменные носители информации, бортовую документацию, расходные материалы, личные вещи, рационы питания, свежие продукты, укладки для научных экспериментов.

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Ожидается, что Кононенко и Чуб возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-25» в сентябре 2024 г., О’Хара – на корабле «Союз МС-24» в марте 2024 г. Кононенко может стать первым в истории человеком, пробывшим в космосе более 1000 суток.

Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2023 г., седьмой – с Байконура, второй – с кораблем «Союз». Для «Союза-2.1а» этот полет стал 63-м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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