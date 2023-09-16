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Общество

В аэропортах Москвы задержаны более 40 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах утром 16 сентября задержаны более 40 рейсов, еще несколько отменены, свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания». 

По данным на 9:50 мск, наибольшее количество рейсов – 27 – задержали в «Домодедово». Один рейс в аэропорту отменен. Во «Внуково» утром в субботу задержаны два рейса, пять отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 14 рейсов.

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В последние месяцы мэр Москвы Сергей Собянин регулярно сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводят ограничения на вылеты и прилеты. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» был нарушен график 139 рейсов. В тот день украинский дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области.

16 сентября об ограничениях на полеты не сообщалось, однако Минобороны заявило, что ночью над территориями Калужской и Тверской областей были уничтожены два беспилотника. Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский 14 сентября сообщил, что компания не станет менять расписание рейсов в аэропорту «Шереметьево» из-за участившихся атак дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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