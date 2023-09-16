В аэропортах Москвы задержаны более 40 рейсов

В последние месяцы мэр Москвы Сергей Собянин регулярно сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводят ограничения на вылеты и прилеты. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» был нарушен график 139 рейсов. В тот день украинский дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области.