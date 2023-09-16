В аэропортах Москвы задержаны более 40 рейсов
По данным на 9:50 мск, наибольшее количество рейсов – 27 – задержали в «Домодедово». Один рейс в аэропорту отменен. Во «Внуково» утром в субботу задержаны два рейса, пять отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 14 рейсов.
В последние месяцы мэр Москвы Сергей Собянин регулярно сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводят ограничения на вылеты и прилеты. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» был нарушен график 139 рейсов. В тот день украинский дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области.
16 сентября об ограничениях на полеты не сообщалось, однако Минобороны заявило, что ночью над территориями Калужской и Тверской областей были уничтожены два беспилотника. Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский 14 сентября сообщил, что компания не станет менять расписание рейсов в аэропорту «Шереметьево» из-за участившихся атак дронов.