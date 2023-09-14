«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в «Шереметьево» из-за дронов
«В первую очередь это дополнительное неудобство для пассажиров, но для нас безопасность полетов – приоритет номер один. Тем не менее, мы не планируем корректировать нашу производственную программу», – сказал он.
По словам Александровского, «Шереметьево» наименее подвержен влиянию дронов. В то же время он признал, что атаки беспилотников влияют на деятельность авиакомпании. В пример гендиректор «Аэрофлота» привел ситуацию, когда около 19 рейсов ушло на запасные аэродромы. Он уточнил, что возможность компенсации расходов из-за перенаправления самолетов не обсуждается, поскольку операционно «это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям».
В последние месяцы мэр Москвы Сергей Собянин регулярно сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к Москве. Из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводят ограничения на вылеты и прилеты. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» был нарушен график 139 рейсов. В тот день украинский дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области.
В предыдущий раз Собянин сообщал о пресечении атаки беспилотника на Москву 7 сентября. Дрон был сбит ПВО в Раменском городском округе, обошлось без разрушений и пострадавших. Тогда ограничения на полеты вводились в аэропортах «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово».