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«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в «Шереметьево» из-за дронов

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«Аэрофлот» не станет менять расписание рейсов в аэропорту «Шереметьево», где базируется авиакомпания, из-за участившихся атак беспилотников. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на ВЭФ, передает «РИА Новости».

«В первую очередь это дополнительное неудобство для пассажиров, но для нас безопасность полетов – приоритет номер один. Тем не менее, мы не планируем корректировать нашу производственную программу», – сказал он.

По словам Александровского, «Шереметьево» наименее подвержен влиянию дронов. В то же время он признал, что атаки беспилотников влияют на деятельность авиакомпании. В пример гендиректор «Аэрофлота» привел ситуацию, когда около 19 рейсов ушло на запасные аэродромы. Он уточнил, что возможность компенсации расходов из-за перенаправления самолетов не обсуждается, поскольку операционно «это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям».

В последние месяцы мэр Москвы Сергей Собянин регулярно сообщает об уничтожении беспилотников на подлете к Москве. Из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводят ограничения на вылеты и прилеты. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» был нарушен график 139 рейсов. В тот день украинский дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области.  

В предыдущий раз Собянин сообщал о пресечении атаки беспилотника на Москву 7 сентября. Дрон был сбит ПВО в Раменском городском округе, обошлось без разрушений и пострадавших. Тогда ограничения на полеты вводились в аэропортах «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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