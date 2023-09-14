«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в «Шереметьево» из-за дронов

По словам Александровского, «Шереметьево» наименее подвержен влиянию дронов. В то же время он признал, что атаки беспилотников влияют на деятельность авиакомпании. В пример гендиректор «Аэрофлота» привел ситуацию, когда около 19 рейсов ушло на запасные аэродромы. Он уточнил, что возможность компенсации расходов из-за перенаправления самолетов не обсуждается, поскольку операционно «это то же самое, как уйти на запасной аэродром по метеоусловиям».