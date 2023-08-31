В московских аэропортах задержали свыше 130 рейсов
31 августа в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали 139 рейсов, отменили еще пять, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Больше всего самолетов задержано в «Домодедово» – 78. Также в аэропорту отменили два рейса. Согласно данным онлайн-табло, из Москвы вылетят с опозданием пассажиры, следующие в Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Калининград, Анталью, Дубай и др. В основном вылет задерживается не более чем на два часа.
Во «Внуково» ожидают вылета пассажиры 54 задержанных рейсов – до Пскова, Сочи, Минеральных Вод, Тбилиси, Антальи, Бодрума и др. В «Шереметьево» задержаны семь рейсов, в частности, следующие по маршруту до Сочи и Алматы.
Массовые задержки рейсов происходят на фоне попытки Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотника утром 31 августа. Дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области, сообщили в Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник летел по направлению к столице. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, уточнил он.
В связи с происшествием во «Внуково» и «Домодедово» вводились ограничения на прилет и вылет с 05:21 мск. С 09:00 аэропорты заработали в штатном режиме.