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Общество

В московских аэропортах задержали свыше 130 рейсов

Ведомости

31 августа в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали 139 рейсов, отменили еще пять, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего самолетов задержано в «Домодедово» – 78. Также в аэропорту отменили два рейса. Согласно данным онлайн-табло, из Москвы вылетят с опозданием пассажиры, следующие в Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Калининград, Анталью, Дубай и др. В основном вылет задерживается не более чем на два часа.

Во «Внуково» ожидают вылета пассажиры 54 задержанных рейсов – до Пскова, Сочи, Минеральных Вод, Тбилиси, Антальи, Бодрума и др. В «Шереметьево» задержаны семь рейсов, в частности, следующие по маршруту до Сочи и Алматы.

Массовые задержки рейсов происходят на фоне попытки Киева совершить террористическую атаку при помощи беспилотника утром 31 августа. Дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области, сообщили в Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник летел по направлению к столице. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

В связи с происшествием во «Внуково» и «Домодедово» вводились ограничения на прилет и вылет с 05:21 мск. С 09:00 аэропорты заработали в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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