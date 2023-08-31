В московских аэропортах задержали свыше 130 рейсов

Больше всего самолетов задержано в «Домодедово» – 78. Также в аэропорту отменили два рейса. Согласно данным онлайн-табло, из Москвы вылетят с опозданием пассажиры, следующие в Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу, Калининград, Анталью, Дубай и др. В основном вылет задерживается не более чем на два часа.