Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
31 августа российские средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», – написал он.
В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, уточнил Собянин. На месте произошедшего работают экстренные службы.
На фоне инцидента в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» было задержано свыше 70 рейсов, еще пять были отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Больше всего рейсов задержано в «Домодедово» – 40. В частности, с опозданием вылетят самолеты, следующие в Калининград, Самару, Дубай, Сочи, Тель-Авив и др.
В ночь на 30 августа семь регионов России подверглись массовой атаке беспилотников. В частности, один дрон был уничтожен в Московской области, сообщил Собянин. Беспилотник сбили в Рузском районе. Обошлось без пострадавших и разрушений. 28 августа дрон, летевший к Москве, был уничтожен в районе Люберец. В результате также никто не пострадал.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО эффективно работают против атак беспилотников. Он призвал помнить, что активность с украинской стороны нацелена на жилые дома и объекты, поэтому не всегда получается «избегать каких-то незначительных повреждений».