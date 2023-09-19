«Ростех» увеличит выпуск дронов-камикадзе

Он также отметил, что гокорпорация в два раза увеличила выпуск высокоточного оружия – ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», а также зенитных управляемых ракет 9М333. В то же время «Ростех» ведет разработки новых видов высокоточных вооружений. На предприятии создают новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», в том числе управляемых.