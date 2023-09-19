«Ростех» увеличит выпуск дронов-камикадзе
«Ростех» в несколько раз увеличит производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет». Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев в Telegram-канале компании.
В «Ростехе» также нарастят выпуск «Гранатов», «Тахионов» и других моделей дронов.
Оздоев уточнил, что предприятие достигнет многократного увеличения выпуска беспилотников за счет расширения возможностей производства БПЛА. Глава комплекса вооружений госкорпорации в свою очередь сообщил и о росте производства тяжелых вооружений и ракет.
«Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения. В том числе наращивается производство ракет для комплексов «Кинжал», «Искандер» и «Панцирь», авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов», – сообщил Оздоев.
Он также отметил, что гокорпорация в два раза увеличила выпуск высокоточного оружия – ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», а также зенитных управляемых ракет 9М333. В то же время «Ростех» ведет разработки новых видов высокоточных вооружений. На предприятии создают новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», в том числе управляемых.
По словам Оздоева, задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия «Ростеха» работают круглосуточно. Это повысило общий объем производства от двух до 10 раз, выпуск некоторых видов вооружений увеличился в десятки раз. В 2023 г. госкорпорация планирует выполнить гособоронзаказ на 100%.
В августе «Ростех» запустил производство второй версии дрона-камикадзе «Овод». БПЛА работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Стоимость новой модификации составляет около 65 000 руб., их используют российские военнослужащие.