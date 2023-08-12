В России начался выпуск новой версии дрона-камикадзе «Овод»

Президент в свою очередь заявил, что оба этих БПЛА эффективно себя показали в ходе спецоперации. «Во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», – сказал он. Производители обещали увеличить выпуск этих беспилотников, добавил Путин.