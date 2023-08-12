В России начался выпуск новой версии дрона-камикадзе «Овод»
В России началось мелкосерийное производство второй версии дрона-камикадзе «Овод», заявил глава проектной группы-производителя Андрей Иванов «РИА Новости».
«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом диковин, о которых нельзя говорить», – сказал он.
«Овод» работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Стоимость первой модификации, которая, по словам Иванова, остается основной, составляет 40 000 руб., а второй – около 65 000 руб. Как отмечает агентство, этот дрон активно используется на Авдеевском и Запорожском направлениях.
Ранее в августе президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, в ходе которой поручил нарастить производство новейших вооружений. Чемезов отметил, что доля российского вооружения, задействованного в спецоперации, составляет 90%. Он добавил, что «великолепно зарекомендовали себя», в частности, беспилотники «Куб» и «Ланцет».
Президент в свою очередь заявил, что оба этих БПЛА эффективно себя показали в ходе спецоперации. «Во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты», – сказал он. Производители обещали увеличить выпуск этих беспилотников, добавил Путин.