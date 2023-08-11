«Ростех» показал истребитель Су-57 в виде механизированного «сокола российских ВКС»
Изображение многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 в виде фантастического механизированного монстра опубликовала в своем Telegram-канале госкорпорация «Ростех».
Боевой самолет представили в виде пикирующей хищной птицы. Сверхманевренный СУ-57 также способен завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.
«Стремительный дух хищника, безусловно, отражает характер машины. Не даром зарубежные эксперты уже успели назвать Су-57 самым опасным», – отметили в «Ростехе».
В «Ростехе» пообещали, что переосмысление образа «сокола российских ВКС» Су-57, созданного ОАК, станет первым в серии иллюстраций наиболее ярких образцов российского вооружения.
10 июля сообщалось, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35, показавших высокую эффективность в зоне проведения спецоперации. По словам первого замгендиректора госкорпорации Владимира Артякова, они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению СВО.