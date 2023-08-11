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«Ростех» показал истребитель Су-57 в виде механизированного «сокола российских ВКС»

Ведомости

Изображение многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 в виде фантастического механизированного монстра опубликовала в своем Telegram-канале госкорпорация «Ростех».

Боевой самолет представили в виде пикирующей хищной птицы. Сверхманевренный СУ-57 также способен завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.

«Стремительный дух хищника, безусловно, отражает характер машины. Не даром зарубежные эксперты уже успели назвать Су-57 самым опасным», – отметили в «Ростехе».

В «Ростехе» пообещали, что переосмысление образа «сокола российских ВКС» Су-57, созданного ОАК, станет первым в серии иллюстраций наиболее ярких образцов российского вооружения.

10 июля сообщалось, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35, показавших высокую эффективность в зоне проведения спецоперации. По словам первого замгендиректора госкорпорации Владимира Артякова, они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению СВО.

Ранее по теме: «Ростех» вдвое увеличил выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд Минобороны

В конце июня гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в этом году будут также увеличены объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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