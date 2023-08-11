«Ростех» показал истребитель Су-57 в виде механизированного «сокола российских ВКС»

10 июля сообщалось, что «Ростех» в два раза нарастил производство для нужд Минобороны истребителей Су-34 и Су-35, показавших высокую эффективность в зоне проведения спецоперации. По словам первого замгендиректора госкорпорации Владимира Артякова, они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению СВО.