«Ростех» вдвое увеличил выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд Минобороны
«Ростех» в два раза нарастил производство истребителей Су-34 и Су-35 для нужд Минобороны, которые показали высокую эффективность в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24».
«По некоторым позициям мы в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это такие самолеты, как Су-30, Су-34, Су-35. Они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению нашей специальной военной операции», – рассказал Артяков.
По его словам, гособоронзаказ выполняется в установленном объеме, а по некоторым наименованиям – с опережением по срокам и количеству. 80% используемой в зоне спецоперации техники была произведена «Ростехом», подчеркнул Арятков.
Истребитель Cу-35 поколения 4++ был разработан ОКБ «Сухой» в конце 2000-х гг. как наиболее глубокая модернизация истребителя Су-27. К настоящему моменту для ВКС России заказано и поставлено около 120 таких машин, 24 экспортировано в Китай.
Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре прошлого года заявил, что в России расширят производство авиационных двигателей для отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, на эти цели выделят 44 млрд руб. Из-за санкций необходимо максимально сократить зависимость российской авиаотрасли от иностранных комплектующих, материалов и оборудования, подчеркивал премьер.