«Ростех» вдвое увеличил выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд Минобороны

«По некоторым позициям мы в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это такие самолеты, как Су-30, Су-34, Су-35. Они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению нашей специальной военной операции», – рассказал Артяков.