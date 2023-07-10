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«Ростех» вдвое увеличил выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд Минобороны

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«Ростех» в два раза нарастил производство истребителей Су-34 и Су-35 для нужд Минобороны, которые показали высокую эффективность в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24».

«По некоторым позициям мы в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это такие самолеты, как Су-30, Су-34, Су-35. Они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению нашей специальной военной операции», – рассказал Артяков.

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По его словам, гособоронзаказ выполняется в установленном объеме, а по некоторым наименованиям – с опережением по срокам и количеству. 80% используемой в зоне спецоперации техники была произведена «Ростехом», подчеркнул Арятков.

Истребитель Cу-35 поколения 4++ был разработан ОКБ «Сухой» в конце 2000-х гг. как наиболее глубокая модернизация истребителя Су-27. К настоящему моменту для ВКС России заказано и поставлено около 120 таких машин, 24 экспортировано в Китай.

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В конце июня гендиректор входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в этом году будут также увеличены объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57. 

Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре прошлого года заявил, что в России расширят производство авиационных двигателей для отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, на эти цели выделят 44 млрд руб. Из-за санкций необходимо максимально сократить зависимость российской авиаотрасли от иностранных комплектующих, материалов и оборудования, подчеркивал премьер. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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