ОАК увеличит поставки истребителей Су-57 российской армии

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г. В конце октября 2022 г. ОАК рассказала о первом полете модернизированного Су-57. Ранее сообщалось, что к 2028 г. число Су-57 на вооружении российской армии должно составить 76 самолетов пятого поколения.