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ОАК увеличит поставки истребителей Су-57 российской армии

Ведомости

В 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») увеличит объемы поставок Воздушно-космическим силам РФ (ВКС) истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.

«Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключенных контрактов. В производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57», – приводит его слова пресс-служба правительства.

В правительстве также сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина передал ВКС новую партию самолетов Су-35С, которая уже совершила полет над аэродромом базирования. Боевые машины прошли заводские испытания, каждый самолет был протестирован в воздухе.

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В декабре 2022 г. глава Минмпромторга Денис Мантуров заявил, что ОАК продолжает расширять мощности для серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал Су-57 будущим российской боевой авиации и заявил, что реализуемый масштабный проект модернизации позволит существенно нарастить выпуск этих самолетов.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г. В конце октября 2022 г. ОАК рассказала о первом полете модернизированного Су-57. Ранее сообщалось, что к 2028 г. число Су-57 на вооружении российской армии должно составить 76 самолетов пятого поколения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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