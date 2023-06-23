ОАК увеличит поставки истребителей Су-57 российской армии
В 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») увеличит объемы поставок Воздушно-космическим силам РФ (ВКС) истребителей пятого поколения Су-57. Об этом заявил гендиректор корпорации Юрий Слюсарь.
«Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключенных контрактов. В производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57», – приводит его слова пресс-служба правительства.
В правительстве также сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина передал ВКС новую партию самолетов Су-35С, которая уже совершила полет над аэродромом базирования. Боевые машины прошли заводские испытания, каждый самолет был протестирован в воздухе.
В декабре 2022 г. глава Минмпромторга Денис Мантуров заявил, что ОАК продолжает расширять мощности для серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал Су-57 будущим российской боевой авиации и заявил, что реализуемый масштабный проект модернизации позволит существенно нарастить выпуск этих самолетов.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией «Сухой». Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г. В конце октября 2022 г. ОАК рассказала о первом полете модернизированного Су-57. Ранее сообщалось, что к 2028 г. число Су-57 на вооружении российской армии должно составить 76 самолетов пятого поколения.