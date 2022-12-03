Министерству обороны передали новую партию истребителей Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Комсомольске-на-Амуре (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовила и передала Минобороны РФ очередную партию самолетов Су-35С, сообщила пресс-служба правительства.
Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, где расположен авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, к месту несения службы, отметили в правительстве.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в российский ОПК в последние годы вложили значительный объем инвестиций: были построены новые объекты производственной инфраструктуры, увеличены технологические мощности, обновлено оборудование, поставлены новые станки российского производства, перечислил вице-премьер. По его словам, сейчас эти инвестиции работают на решение задач спецоперации и укрепление обороноспособности РФ.
«В частности, авиакластер “Ростеха” обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание и восстановление лётной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы Вооруженных сил», — цитирует кабмин Мантурова.
Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что производственные мощности авиазавода сейчас полностью загружены, поставка техники осуществляется в срок, а на предприятии продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. Кроме того, решаются кадровые задачи: в текущем году на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре трудоустроили более 500 новых производственных рабочих и инженеров, столько же специалистов предприятие планирует набрать в 2023 г.
Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре заявил, что в России расширят производство авиационных двигателей для отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, на эти цели выделят 44 млрд руб. Из-за санкций необходимо максимально сократить зависимость российской авиаотрасли от иностранных комплектующих, материалов и оборудования, подчеркивал премьер.