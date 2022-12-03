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Министерству обороны передали новую партию истребителей Су-35С

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Комсомольске-на-Амуре (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовила и передала Минобороны РФ очередную партию самолетов Су-35С, сообщила пресс-служба правительства. 

Многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, где расположен авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, к месту несения службы, отметили в правительстве.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в российский ОПК в последние годы вложили значительный объем инвестиций: были построены новые объекты производственной инфраструктуры, увеличены технологические мощности, обновлено оборудование, поставлены новые станки российского производства, перечислил вице-премьер. По его словам, сейчас эти инвестиции работают на решение задач спецоперации и укрепление обороноспособности РФ.

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«В частности, авиакластер “Ростеха” обеспечивает как поставки новой техники, так и поддержание и восстановление лётной годности действующего парка, оперативно реагируя на запросы Вооруженных сил», — цитирует кабмин Мантурова.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что производственные мощности авиазавода сейчас полностью загружены, поставка техники осуществляется в срок, а на предприятии продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. Кроме того, решаются кадровые задачи: в текущем году на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре трудоустроили более 500 новых производственных рабочих и инженеров, столько же специалистов предприятие планирует набрать в 2023 г.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре заявил, что в России расширят производство авиационных двигателей для отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов, на эти цели выделят 44 млрд руб. Из-за санкций необходимо максимально сократить зависимость российской авиаотрасли от иностранных комплектующих, материалов и оборудования, подчеркивал премьер. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных