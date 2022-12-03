Министерству обороны передали новую партию истребителей Су-35С

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что производственные мощности авиазавода сейчас полностью загружены, поставка техники осуществляется в срок, а на предприятии продолжается техперевооружение и дооснащение необходимым оборудованием. Кроме того, решаются кадровые задачи: в текущем году на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре трудоустроили более 500 новых производственных рабочих и инженеров, столько же специалистов предприятие планирует набрать в 2023 г.